Белоруссия оценила российскую нефть в четыре доллара за баррель

Белоруссия в апреле планирует купить два миллиона тонн российской нефти по цене около четырех долларов за баррель. Об этом рассказал премьер-министр республики Сергей Румас, его слова приводит БЕЛТА.

Румас подчеркнул, что «жесткая и последовательная установка» белорусского президента Александра Лукашенко о «покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством». По оценке белорусского премьера, переговоры о поставках могут закончиться уже в четверг, 2 апреля.

С конца прошлого года Россия и Белоруссия не могли договориться о долгосрочных контрактах на сырье из-за разногласий по ценовому вопросу. К соглашению стороны смогли прийти только в конце марта. Румас уже тогда говорил, что поставки будут осуществляться без премий. «Белоруссия будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты», — комментировал он детали поставок.

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