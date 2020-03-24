Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава правительства напомнил, что сейчас премия поставщикам составляет 11,7 долларов США за тонну. Румас пояснил, что из этой премии «семь долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 доллара». По его словам, «они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».

«Белоруссия будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты», — раскрыл детали Румас, добавив, что приоритет будет отдаваться небольшим компаниям, поскольку крупные российские игроки не соглашаются поставлять нефть без премии.

Ранее стало известно, что Москва и Минск обсудили достигнутые договоренности о сотрудничестве в нефтяной сфере. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

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