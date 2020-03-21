Белоруссия и Россия договорились по нефти

Россия полностью поддержала предложения Белоруссия по поставкам нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — поинтересовался Лукашенко на совещании, посвященном работе нефтеперерабатывающих предприятий.

Глава администрации президента Белоруссии Максим Рыженков подтвердил информацию о достижении договоренностей и добавил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

7 марта Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти. Ранее Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти по контракту с Белоруссией. В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти. Вторую партию объемом 85 тысяч тонн предполагается отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В Минске уверены, что проводимый Москвой налоговый маневр является дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой.

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