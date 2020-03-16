Лукашенко задумался о проверке российских нефти и газа на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о проверке российских нефти и газа на наличие коронавируса. Об этом он заявил на совещании с главой Совета безопасности Андреем Равковым и руководителем администрации президента Игорем Сергеенко, сообщает РИА Новости.

«Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба"», — отметил Лукашенко.

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Так он отреагировал на новость о закрытии границы между Россией и Белоруссией по инициативе Москвы на фоне распространения коронавируса. По словам белорусского президента, такое решение юридически ничтожно, поскольку между странами с 1999 года нет демаркированной границы.

Минск в ответ не станет предпринимать аналогичные действия и закрывать границу с Россией, заверил Лукашенко. В противном случае может пострадать экономика страны, в том числе логистические компании, ориентированные на Россию.

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