Крым решил закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Крымские власти решили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова и выступили с соответствующей инициативой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает в понедельник, 16 марта, агентство «Крыминформ».

«Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — сообщил Аксенов.

По его словам, на границе принимаются все необходимые меры. Аксенов добавил, что накануне министерство здравоохранения региона направило дополнительный медперсонал на все пограничные посты.

Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы», — подчеркнул глава правительства.

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