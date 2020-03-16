Украина закрыла границу с Донбассом из-за коронавируса

Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Ограничения действуют с полуночи 16 марта до 3 апреля. На подконтрольную Киеву территорию не будут пускать граждан, прописанных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В сторону самопровозглашенных государств не смогут проехать украинцы, прописанные в других регионах.

Запретить жителям ДНР и ЛНР въезд на подконтрольную территорию во время карантина предложил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков. По данным Киева, в Горловке 12 человек заразились коронавирусом. Власти ДНР отрицают данную информацию.

Украина решила закрыть границы для иностранцев на две недели. В ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

По последним данным, в стране были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, одна пациентка скончалась.

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