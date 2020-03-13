В ДНР опровергли заявления Киева о коронавирусе в республике

В самопровозглашенной Донецкой народной республике опровергли заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о наличии в республике зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявили, что в ДНР зафиксирован всего один случай подозрения на коронавирус. Это девушка, прибывшая в республику из Китая.

У нее был проведен тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

По словам главы МВД Арсена Авакова, в Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), может быть 12 случаев заражения коронавирусом.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределов страны.

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