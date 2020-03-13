Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «РБК-Украина».

«Сейчас мы имеем информацию предварительно о 12 случаях коронавируса в Горловке», — сказал Аваков.

По последним данным, на Украине выявлен коронавирус у троих человек. В стране введен карантин. О фактах заражения в Донецкой и Луганской народных республиках не сообщалось.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Зарегистрировано свыше 128 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции стали 4728 человек, но больше 69 тысяч пациентов вылечились.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине. Киев пытался вернуть территории под контроль силой. Украина обвиняет в оккупации Россию. Москва отрицает претензии.

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