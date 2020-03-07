Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по поставкам нефти в республику. Об этом сообщает БЕЛТА.

В субботу белорусский лидер встретился с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым. «Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть», — рассказал Лукашенко, отметив, что речь идет более чем о шести миллионах тонн.

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6 марта Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти по контракту с Белоруссией, которая ищет замену российским поставкам. В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти. Вторую партию объемом 85 тысяч тонн предполагается отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В Минске уверены, что проводимый Москвой налоговый маневр является дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой.

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