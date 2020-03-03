Белоруссия решила закупать российскую нефть по-новому

Белоруссия решила закупать нефть из России по-новому и налаживать контрактные поставки от небольших российских компаний, рассказал глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, которого цитирует ТАСС.
«Мы продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые мы рассчитываем. Мы параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру — поставкам иных сортов нефти», — отметил Рыбаков.
По его словам, такая политика позволит создать «хорошую конкурентную среду», в том числе на внутреннем российском рынке. Первые поставки от новых контрагентов должны быть осуществлены в течение марта.
С января Белоруссия перестала покупать российскую нефть у крупных компаний, поскольку не смогла договориться с ними о цене долгосрочных контрактов. Причина — в проведении налогового маневра в России, из-за которого стоимость топлива для Минска к 2024 году вырастет до общемирового уровня.