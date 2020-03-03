Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти. Его слова приводит РИА Новости.

«В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики», — рассказал белорусский президент. По словам Лукашенко, «где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года». Он подчеркнул, что на это необходимо потратить не более полутора-двух лет.

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Россия и Белоруссия в конце 2019 года не смогли договориться о поставках нефти после истечения контракта из-за конфликта по поводу цены на сырье. Поставки ненадолго прерывались, и в итоге российская сторона анонсировала поставки нефти в Белоруссию в 2020 году без каких-либо скидок.

Параллельно с переговорами с Москвой Минск ищет альтернативные источники сырья. Белоруссия уже закупила и получила нефть из Норвегии, ведутся переговоры о поставках из Казахстана.

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