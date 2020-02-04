Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США. Об этом пишет БЕЛТА.

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — заявил белорусский лидер, отметив, что никому не следует «стенать, переживать и рыдать» по этому поводу.

Он подчеркнул, что Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей», чем, однако, озаботились в России. «А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме «Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

1 февраля впервые состоялся официальный визит государственного секретаря США в Белоруссию. В ходе переговоров в Минске Майк Помпео заявил о возможности отмены санкций, а также о готовности обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Он также отметил значительный прогресс в ситуации с правами человека в стране. В свою очередь Лукашенко поблагодарил госсекретаря за приезд, несмотря на риск, и назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США».

13 декабря Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.

В ноябре текущего года заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, что спецслужбы страны расширяют сотрудничество со спецслужбами США, а военное сотрудничество двух государств продолжается с 2015 года и «недавно был согласован очередной план взаимодействия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



