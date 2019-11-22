Спецслужбы Белоруссии и США расширят сотрудничество

Белоруссия расширит сотрудничество с США в сфере взаимодействия правоохранительных органов. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

«Оно всегда было элементом нашего более широкого взаимодействия. Сейчас оно действительно расширяется», — заявил дипломат. Он добавил, что основными направлениями расширения взаимодействия является противодействие киберпреступности, терроризму и организованной преступности.

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По словам Кравченко, в 2015 году также было возобновлено и военное сотрудничество Минска и Вашингтона. Белорусский политик отметил, что оно «продолжается, недавно был согласован очередной план взаимодействия», однако партнерство не является «каким-то особо развитым, масштабным».

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Белоруссии ограничения сотрудничества с Россией. По его словам, в обсуждениях с американскими партнерами «фактически не существует» каких-либо ожиданий в отношении изменения российско-белорусских отношений.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что признают выборы в нижнюю палату парламента в Белоруссии, но призывают реформировать избирательную систему в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Ранее представитель ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что прошедшие парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам.

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