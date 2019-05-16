Белоруссия отказалась выбирать между Западом и Востоком

Министерство иностранных дел Белоруссии уверено в необходимости отказа от контрпродуктивной дилеммы между Востоком и Западом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы уверены в том, что отказ от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом" является вкладом в будущую необходимую и, я надеюсь, неизбежную нормализацию отношений в Европейском регионе или, скорее, в регионе ОБСЕ», — заявил замглавы МИД Олег Кравченко.

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«Если смотреть на ситуацию из Белоруссии, в качестве риска представляется именно продолжающаяся и усиливающаяся конфронтация. Обмен обвинениями в том, что причина нынешней опасной ситуации — в действиях другой стороны, на наш взгляд, не приведет ни к чему, стороны никогда не смогут договориться», — добавил он.

Кравченко считает, что причинами этой конфронтации является утрата доверия между лидерами стран. По мнению дипломата, для его преодоления необходима система взаимного «сигнализирования об отсутствии угрозы». Кроме того, обеспокоенность белорусского МИД вызывает нарушение системы международных договоренностей и согласованных правил.

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В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что западный и восточный векторы внешней политики Минска должны уравновешивать друг друга. По его словам, на данный момент ситуация такова, что налаживание диалога с Западом «вызывает раздражение» в Москве и наоборот. Баланс будет достигнут, когда рынок Евросоюза станет для Белоруссии «альтернативой российскому не на бумаге, а на деле», считает белорусский лидер.

В том же месяце Лукашенко также заявлял, что многие страны мира, начиная от Скандинавии и заканчивая государствами Африки, следят за успехами его республики и ожидают от нее помощи.

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