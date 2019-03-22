Лукашенко похвастался влиянием Белоруссии от Скандинавии до Африки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны мира, начиная от Скандинавии и заканчивая государствами Африки, следят за успехами его республики и ожидают от нее помощи. Его слова цитирует агентство БелТА.

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«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так и сяк. Это естественно, потому что Белоруссия стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели», — считает Лукашенко.

По его словам, многие страны рассчитывают на поддержку со стороны Белоруссии «и технологически, и "мозгами"». «Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявлял о готовности к конструктивному диалогу с НАТО и подчеркивал, что собирается ответить на все «вопросы и озабоченности», которые возникают в отношении его страны у ЕС.

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14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширить взаимное дипломатическое присутствие и вернуть послов.

В том же месяце Лукашенко пригрозил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации за нефтяной маневр в налоговой сфере, из-за которого топливо будет поставляться в Белоруссию по мировым ценам.

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