Лукашенко рассказал о готовности ответить на «вопросы и озабоченности» ЕС

Проблемы в отношениях между Белоруссией и Европейским союзом не носят хронического характера и подлежат разрешению. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Слова белорусского лидера передает президентская пресс-служба.

«Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, есть какие-то озабоченности в Европейском союзе в отношении Белоруссии, я жду откровенного разговора и готов ответить на все эти вопросы и озабоченности, а если нужно — и принять соответствующие решения», — заявил Лукашенко.

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По словам белорусского президента, страна и дальше готова развивать совместные проекты с Европейским Союзом. «В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Мы считаем, что соседей не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться», — отметил Лукашенко.

13 февраля в Сочи начались двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и Лукашенко. Сообщалось, что Путин и Лукашенко планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства.

По итогам этой встречи Лукашенко заявил, что интеграция России и Белоруссии должна углубляться, однако конкретные масштабы интеграции должны решать граждане двух стран. По словам белорусского президента, он готов к объединению с Россией «хоть завтра», однако не уверен, что этого хотят белорусы. Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон даже не затрагивались, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».

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