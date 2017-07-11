Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дальнейшую нормализацию отношений с Евросоюзом в числе важнейших внешнеэкономических приоритетов для страны, сообщает «Интерфакс». По его словам, улучшение европейско-белорусских отношений должно стать стимулом для белорусских компаний «вгрызаться» в рынок ЕС.

«Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех», — сказал он.

Лукашенко добавил, что ЕС переживает непростые времена, но «смею заверить, с этими вызовами Евросоюз справится». «ЕС — это мощная опора многополярного мира. Этим все сказано», — отметил он.

Президент напомнил, что больше нет квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию Белоруссии с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, по вступлению Белоруссии в ВТО.

Согласно опубликованной в феврале статистике, экспорт белорусских товаров в Евросоюз в 2016 году упал на треть, в том числе из-за снижения вывоза нефтепродуктов, вызванного недопоставками российской нефти.