Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра

Вопрос о том, насколько серьезной должна быть интеграция России и Белоруссии, должны решать граждане обеих стран. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Видеозапись его ответа публикует Telegram-канал «Пул N3».

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — сказал он.

«Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Путиным], у нас проблем нет», — добавил Лукашенко, указывая на стоящего рядом российского лидера.

Как сообщает РИА Новости, Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон никто не намерен обсуждать, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».

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Лидеры двух стран не затронули во время переговоров налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, который является спорным моментом в двусторонних отношениях.

Спор в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострился в конце прошлого года, когда Лукашенко назвал готовящийся в России налоговый маневр попыткой срыва интеграции: из-за него российская нефть должна будет поставляться в Белоруссию по европейским расценкам. На переговорах в декабре стороны не пришли к консенсусу и договорились создать рабочую группу.

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