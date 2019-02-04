Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией

Отношениям Минска и Москвы мешают несколько проблем, в том числе спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом говорится в отчете МИД Белоруссии по итогам 2018 года, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что эффективному взаимодействию мешает неравенство сторон в доступе к рынкам товаров и услуг и условиях хозяйствования, споры в области поставок сельскохозяйственной продукции, вопросы по регламенту пересечения белорусско-российской границы гражданами других стран, а также нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.

В МИД отметили, что «традиционно высокая динамика белорусско-российских отношений подкреплялась интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях», а также координацией действий на международной арене и торговыми отношениями.

По данным ведомства, Белоруссия входит в пятерку основных торговых партнеров Москвы. На долю же России в 2018 году пришлась почти половина всего объема внешней торговли — 38,4 процента в общем объеме белорусского экспорта и 58,9 процента общего импорта.

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4 января белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что охрану госграницы необходимо усилить. 1 июня 2018-го Лукашенко раскритиковал действия России на совместной границе. С белорусской стороны границу постоянно не охраняют. С российской стороны с 2017 года постоянно дежурят подразделения пограничников. Такое решение ФСБ было связано с указом Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 государств, что по сути позволяет им почти беспрепятственно попадать и на территорию России.

Споры в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострились в декабре прошлого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал попыткой срыва интеграции налоговый маневр в нефтяной отрасли России, из-за которого российская нефть будет поставляться в его страну по мировым ценам. На переговорах в середине декабря было решено создать рабочую группу по этому вопросу. Спустя месяц в России заявили, что никогда не обещали Белоруссии желаемой компенсации выпадающих нефтяных доходов, но готовы поддержать экономику страны-партнера кредитами.

В июне 2018 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обязала Россию отменить жесткие требования к белорусским молочным продуктам, из-за которых Россельхознадзор неоднократно запрещал поставки этих товаров. В Минске сочли решение Москвы неадекватным и заявили, что проверки не выявляют указанных Россельхознадзором нарушений.

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