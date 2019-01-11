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Белоруссия начала улучшать отношения с США

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Анатолий Глаз

Между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялись несколько телефонных разговоров. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, комментируя недавние публикации американских СМИ, передает БЕЛТА.

По словам дипломата, в ходе переговоров стороны обсудили различные аспекты белорусско-американских отношений. «Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. Об этом американскому журналу Foreign Policy рассказал источник в Госдепе. По данным издания, такое решение было принято в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Авторы материала подчеркнули, что это может привести к улучшению отношений государств. «Это большой шаг. Это начало оттепели», — отметил собеседник журнала.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

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