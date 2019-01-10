Белоруссия нашла замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в республику, передает агентство БЕЛТА.

По словам главы государства, после того как завершится модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в стране, Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, с латышами договориться и закупать эту нефть», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что эту нефть можно будет перерабатывать на Новополоцком НПЗ и обеспечивать балтийские республики нефтепродуктами.

Белорусский лидер также отметил, что для стран Балтии это будет выгоднее, чем покупка нефтепродуктов по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть <...>. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — добавил Лукашенко.

В середине декабря белорусский лидер раскритиковал анонсируемые российской стороной налоговые изменения, из-за которых поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам.

Предполагается, что существующие договоренности по закупкам между странами должны утратить силу в 2024 году. По подсчетам Лукашенко, страна потеряет около 10,5 миллиарда долларов.

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