Белоруссия подсчитала потери от действий России

Власти Белоруссии подсчитали потери для своей экономики в результате проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019 году. Об этом рассказал министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает ТАСС.
«Суммарно бюджетные потери составляют 630 миллионов белорусских рублей», — заявил белорусский министр. Эта сумма эквивалентна 300 миллионам долларов. Ермолович отметил, что бюджет республики на 2019 год формировался по «пессимистичному сценарию», который включает в себя и российский налоговый маневр.
При этом министр полагает, что потери Белоруссии от действий России могут вырасти в несколько раз, так как налоговый маневр в России планируется проводить в течение пяти лет, с 2019 по 2024 год. «Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть, здесь можно фантазировать сколько угодно», — сказал Ермолович, отметив, что видел прогнозы в 8-12 миллиардов долларов.
Белорусский министр выразил надежду на то, что властям двух стран удастся найти взаимовыгодное соглашение в ходе переговоров, чтобы ближайший российский партнер смог избежать столь высоких потерь.
Заместитель министра финансов Андрей Белковец ранее утверждал, что Белоруссия из-за российского налогового маневра потеряет 10 миллиардов долларов. Бюджет Белоруссии, по его словам, будет терять деньги по двум направлениям: экспортные пошлины и недостаток доступного сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает отмену экспортной пошлины с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в результате маневра Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам.