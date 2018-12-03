Белоруссия потеряет миллиарды из-за России

Белоруссия может потерять до десяти миллиардов долларов, если не получит от России компенсацию за проведение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом рассказал замминистра финансов страны Андрей Белковец, запись выступления которого опубликована на YouTube-канале форума BelarusCrossway'18.

«Если говорить про самый негативный сценарий, когда никакого решения не достигнуто, все разошлись по своим комнатам, то мы начинаем нести определенные убытки», — отметил Белковец.

По его словам, потери будут идти по двум направлениям: государственный бюджет недополучит три миллиарда долларов экспортных пошлин при перепродаже российской нефти, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны будут вынуждены закупать сырье по более высоким мировым ценам — на это уйдет еще шесть миллиардов.

Замминистра финансов отметил, что Белоруссия пока не рассчитывает на компенсацию от России и не закладывает ее в бюджет.

В настоящее время Россия поставляет нефть и нефтепродукты в Белоруссию и другие страны ЕАЭС по внутренним ценам, которые высчитываются по формуле экспортного паритета (мировые цены минус стоимость транспортировки и экспортная пошлина). Большая часть поставленного топлива идет на два белорусских НПЗ, которые перерабатывают его для нужд страны, остальное — на экспорт. При этом экспортная пошлина на вывозимую из Белоруссии нефть поступает в бюджет страны.

Летом 2018 года Госдума России приняла закон о постепенном завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Согласно документу, экспортная пошлина будет отменена к 2024 году с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Из-за этого поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о достижении договоренности с Москвой о выплате компенсации будущих выпадающих доходов.

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