09:21, 2 мая 2026

Василевский установил рекорд Кубка Стэнли по сухим матчам среди россиян

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Terrence Lee / Imagn Images / Reuters

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд среди российских голкиперов по числу сухих матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 2 мая, «молнии» на выезде победили «Монреаль Канадиенс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу в овертайме забросил игрок «Тампа-Бэй» Гейдж Гонсалвес.

Василевский в восьмой раз в карьере сыграл на ноль в Кубке Стэнли, отразив все 30 бросков по своим воротам. Он превзошел достижение соотечественника Евгения Набокова, оформившего семь шат-аутов.

На данный момент счет в серии «Тампы» с «Монреалем» равный — 3-3. Победитель определится в седьмом мачте, который состоится 4 мая.

    Последние новости

    Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном. Американскому лидеру не поверили и заподозрили в уловке

    Собянин сообщил о массовой атаке БПЛА на Москву

    Василевский установил рекорд Кубка Стэнли по сухим матчам среди россиян

    Токаев выразил признательность Путину и Лукашенко

    Озвучены новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

    Девять детей остались сиротами после загадочной гибели троих мужчин в авто под Москвой

    Средства ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией

    Россиянам раскрыли детали разработки ГОСТа на шаурму

    Верховная Рада Украины оказалась скомпрометирована

    Пленный из ВСУ рассказал о приказе убить российского бойца

    Все новости
