Андрей Василевский установил рекорд Кубка Стэнли по сухим матчам среди россиян

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд среди российских голкиперов по числу сухих матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 2 мая, «молнии» на выезде победили «Монреаль Канадиенс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу в овертайме забросил игрок «Тампа-Бэй» Гейдж Гонсалвес.

Василевский в восьмой раз в карьере сыграл на ноль в Кубке Стэнли, отразив все 30 бросков по своим воротам. Он превзошел достижение соотечественника Евгения Набокова, оформившего семь шат-аутов.

На данный момент счет в серии «Тампы» с «Монреалем» равный — 3-3. Победитель определится в седьмом мачте, который состоится 4 мая.