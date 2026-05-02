Токаев выразил признательность Путину и Лукашенко

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров в Telegram.

Он уточнил, что гражданин Казахстана был ранее задержан в Польше. Его освобождение состоялось 28 апреля.

«Президент Казахстана (...) выразил искреннюю благодарность [Лукашенко] за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата», — написал Смадияров.

Ранее в Казахстане раскрыли ожидания от предстоящего визита Путина. В МИД республики выразили надежду, что визит президента России выведет отношения между государствами на иной уровень.

