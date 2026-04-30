Казахстан раскрыл ожидания от предстоящего визита Путина

МИД Казахстана надеется, что визит Путина выведет отношения с РФ на иной уровень

Казахстан надеется, что визит президента России Владимира Путина в мае позволит вывести отношения двух стран на иной уровень. Об этом заявил глава казахстанского МИД Ермек Кошербаев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рассчитываем, что [визит Путина] позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень», — сказал министр.

По словам Кошербаева, Россию и Казахстан связывают прочные традиции добрососедства, а также активные торговые и экономические отношения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Казахстан за взвешенную позицию по конфликту на Украине. Министр отметил, что подобные оценки регулярно излагаются официальными лицами республики на различных международных мероприятиях.