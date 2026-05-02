Азаров: Работу Верховной Рады превратили в цирк, голоса депутатов финансируют

Работа Верховной Рады Украины оказалась скомпрометирована. Голоса народных депутатов за нужные властям законопроекты покупаются, заявил в разговоре с ТАСС бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Это никакой не парламент — это цирк, в котором в основном играло роль финансирование тех депутатов, которые добивались принятия необходимых решений», — подчеркнул экс-премьер.

По его словам, раньше этот вопрос контролировал бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Он держал в узде определенное большинство, которое обеспечивало ему голосование необходимых мер: штамповали все продления военного положения, все мобилизационные мероприятия», — добавил Азаров.

С приходом на замену Ермаку Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начались трудности, считает экс-премьер, поскольку он не обладает нужным финансовым ресурсом и не получает помощи со стороны президента Владимира Зеленского. В итоге на голосованиях наблюдается определенный разлад.

В марте Зеленский призвал депутатов служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством. В противном случае, добавил он, они отправятся на фронт.