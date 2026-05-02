Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:20, 2 мая 2026

Россия стала главным поставщиком нефти для одной страны

Reuters: РФ стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Асада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75 процентов, став главным поставщиком черного золота в страну. Такие данные приводит агентство Reuters.

По данным СМИ, поставки российской нефти выросли до порядка 60 тысяч баррелей в день. РФ фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада.

Отмечается, что нефть из России стоит дешевле марки Brent, за счет чего Сирия пытается покрыть дефицит топлива. Агентство утверждает, что поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается.

В материале делается вывод, что это обстоятельство укрепляет позиции Москвы в регионе и дает Дамаску стабильный источник энергоресурсов в условиях ограниченного выбора поставщиков.

Ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Ормузскому проливу. Он начал поставлять мазут через Сирию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok