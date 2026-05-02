Россия стала главным поставщиком нефти для одной страны

Reuters: РФ стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Асада

Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75 процентов, став главным поставщиком черного золота в страну. Такие данные приводит агентство Reuters.

По данным СМИ, поставки российской нефти выросли до порядка 60 тысяч баррелей в день. РФ фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада.

Отмечается, что нефть из России стоит дешевле марки Brent, за счет чего Сирия пытается покрыть дефицит топлива. Агентство утверждает, что поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается.

В материале делается вывод, что это обстоятельство укрепляет позиции Москвы в регионе и дает Дамаску стабильный источник энергоресурсов в условиях ограниченного выбора поставщиков.

