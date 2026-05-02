Пленный из ВСУ Жарков рассказал о приказе убить российского бойца

Украинский военнослужащий Даниил Жарков, попавший в плен в Донецкой народной республике, сознался в попытке убийства раненого российского бойца. Об этом он сам рассказал ТАСС в рамках проекта «Украина пропадает без вести».

По словам Жаркова, в конце декабря 2025 года его группа, отступая, получила приказ укрыться в одном из домов. Туда же вскоре зашел раненый российский военнослужащий, которого взяли в плен. После допроса командование приказало тихо ликвидировать пленного. Жарков на нервах ударил его ножом в шею, думая, что убил. Однако сослуживец сообщил, что российский боец выжил.

Пленный добавил, что после этого они кормили и поили раненого, а когда уходили, оставили его в живых. Жарков заявил, что в России против него могут возбудить уголовное дело за покушение на убийство, но подчеркнул: боец выжил, а приказ командования он не выполнил.

Ранее боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кирпич в беседе с RT рассказал о солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), использующих все возможные средства для расправ над русскими.