Солдат рассказал об использующих все возможные средства для расправ над русскими украинцах

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кирпич в беседе с RT рассказал о солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), использующих все возможные средства для расправ над русскими. По его словам, они хуже, чем немцы, сражавшиеся за Гитлера.

«Газ скидывают, ртуть на меня скидывали. (...) В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствами — возможными и невозможными. Кассетами стреляют, которые запрещены», — поделился он.

Ранее сообщалось, что на передовой солдаты Вооруженных сил Украины из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу. Пленный украинский солдат объяснил, что посылки с банками тушенки и бутылками воды им сбрасывали с помощью дрона раз в четыре-пять дней, однако бутылки с водой чаще всего разбивались из-за падения с большой высоты.