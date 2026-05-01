РИА Новости: Бойцы ВСУ на передовой пили мочу из-за плохого снабжения провизией

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.

Он отметил, что посылки с банками тушенки и бутылками воды им сбрасывали с помощью беспилотника раз в четыре-пять дней. По его словам, из-за большой высоты бутылки с водой сразу разбиваются. «Воды нет, мы мочу пили», — сказал он.

Ранее двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу из полуторалитровой бутылки. Уточнялось, что таким образом они мстили ему за его действия под Артемовском (украинское название — Бахмут).

В 2025 году украинский военнопленный Андрей Качур рассказал о ситуации в рядах армии страны фразой «пили мочу». Он указал на проблемы со снабжением, отметив, что его отряду не поставляли еду и воду неделями.