08:00, 1 мая 2026

Украинские солдаты пили мочу на передовой

РИА Новости: Бойцы ВСУ на передовой пили мочу из-за плохого снабжения провизией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.

Он отметил, что посылки с банками тушенки и бутылками воды им сбрасывали с помощью беспилотника раз в четыре-пять дней. По его словам, из-за большой высоты бутылки с водой сразу разбиваются. «Воды нет, мы мочу пили», — сказал он.

Ранее двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу из полуторалитровой бутылки. Уточнялось, что таким образом они мстили ему за его действия под Артемовском (украинское название — Бахмут).

В 2025 году украинский военнопленный Андрей Качур рассказал о ситуации в рядах армии страны фразой «пили мочу». Он указал на проблемы со снабжением, отметив, что его отряду не поставляли еду и воду неделями.

