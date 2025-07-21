Пленный военный ВСУ Качур рассказал о ситуации в рядах армии фразой «пьем мочу»

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Качур рассказал о ситуации в рядах армии страны фразой «пили мочу». Его слова приводит военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, ему обещали службу у линии боевого соприкосновения на пару месяцев. Но ротации не случилось, говорит Качур.

К этому добавлялась и проблема снабжения. Его отряду не поставляли еду и воду неделями. «Дождь идет — мы собираем [воду]. Нет дождя — пьем мочу», — заявил украинский военнопленный.

Ранее Борис Рожин писал, что Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются возле пяти населенных пунктов.