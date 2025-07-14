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22:59, 14 июля 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил о продвижении ВС России в зоне СВО

Рожин: ВС России продвигаются возле 5 населенных пунктов в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются возле пяти населенных пунктов. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, на константиновском направлении ВС России продвигаются в районе Александро-Калиново и Яблоновки. В свою очередь, на красноармейском направлении продвижение замечено в районе населенных пунктов Федоровка, Новоторецкое и Родинское.

Ранее Рожин сообщил, что ВС России начали окружение городской агломерации Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

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