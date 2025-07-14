Российские войска начали «затягивать удавку» вокруг Покровска

ВС РФ начали окружать агломерацию Покровска в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ начали окружение городской агломерации Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своем канале в Telegram сообщает военный блогер Борис Рожин.

«Удавка вокруг покровско-мирноградской агломерации постепенно затягивается. На днях Минобороны сообщило об освобождении Николаевки, примыкающей к Новоэкономическому», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Новоэкономическое в агломерации Красноармейска.