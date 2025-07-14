Российские войска вошли в покровскую агломерацию

Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в село Новоэкономическое в агломерации Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части смогли зайти в Новоэкономическое», — указал собеседник издания, отметив, что сейчас российскими силами идет зачистка населенного пункта.
По его словам, российские военные также «развивают наступление в направлении Мирнограда».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ планомерно охватывают подконтрольный Киеву Красноармейск.