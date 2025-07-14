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10:35, 14 июля 2025Бывший СССР

В ДНР объяснили действия ВС России в районе Красноармейска

Пушилин: ВС России планомерно охватывают Красноармейск и уничтожают логистику
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России планомерно охватывают подконтрольный Киеву Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим планомерный охват города и планомерное перерезание логистики противника», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал продвижение ВС России в ДНР и указал на намерения российских военных затруднить передвижения ВСУ с целью ротации или же пополнения боеприпасов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о попадании тысяч бойцов ВСУ в мешок под Красноармейском. Он добавил, что украинскому командованию будет тяжело снабжать попавших в огневой мешок бойцов, потому что российские войска контролируют основные логистические пути.

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