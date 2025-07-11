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10:49, 11 июля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о попадании тысяч бойцов ВСУ в мешок под Красноармейском

Кимаковский: Около 10 тыс. бойцов ВСУ попали в мешок у Красноармейска и Дмитрова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Около 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате российского наступления оказались заперты в огневом мешке у Красноармейска и Дмитрова. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Красноармейске, Димитрове и агломерации большая группировка противника — минимум 10 тысяч человек. Все они фактически находятся в огневом мешке», — заявил советник.

Он добавил, что украинскому командованию будет тяжело снабжать попавших в мешок бойцов, потому что российские войска контролируют основные логистические пути.

Ранее сообщалось, что несколько бригад ВСУ на территории ДНР могут оказаться в огневом мешке. Кроме того, как указали источники Mash, при продвижении российские военные «начали натыкаться на неунесенные некрологи иностранных наемников», среди которых встречаются англичане, грузины, а также представители французского легиона.

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