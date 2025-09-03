«Страна.ua»: Двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу

Двое пьяных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили сослуживца пить мочу. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Шевченковский райсуд Днепра.

Отмечается, что двое солдат раздели своего сослуживца, связали ему руки и ноги скотчем, после чего заставили пить мочу из полуторалитровой бутылки. Таким образом они мстили ему за его действия под Артемовском (украинское название — Бахмут), говорится в сообщении. Суд приговорил военнослужащих к шести годам тюрьмы.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в Донецкой народной республике. По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.