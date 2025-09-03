Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:23, 3 сентября 2025Бывший СССР

Двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу

«Страна.ua»: Двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Двое пьяных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили сослуживца пить мочу. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Шевченковский райсуд Днепра.

Отмечается, что двое солдат раздели своего сослуживца, связали ему руки и ноги скотчем, после чего заставили пить мочу из полуторалитровой бутылки. Таким образом они мстили ему за его действия под Артемовском (украинское название — Бахмут), говорится в сообщении. Суд приговорил военнослужащих к шести годам тюрьмы.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в Донецкой народной республике. По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Власти подтвердили гибель россиянина на американском фестивале

    ПСЖ включил Сафонова в заявку на Лигу чемпионов

    В Киеве рассказали о положении украинцев после отмены военного положения

    В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию

    Двое пьяных бойцов ВСУ заставили сослуживца пить мочу

    Число погибших при крушении фуникулера в Португалии возросло

    Отношение администрации Трампа к аннексии Израилем Палестины раскрыли

    Зеленский предрек Украине развитие по примеру Южной Кореи

    Десятки человек пострадали во время аварии с фуникулером в Португалии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости