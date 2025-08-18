Бывший СССР
Сырский анонсировал появление в ВСУ тысяч наземных роботов

Сырский: ВСУ примут на вооружение 15 тысяч наземных роботов в 2025 году
Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут на вооружение 15 тысяч наземных роботов в течение 2025 года. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения», — подчеркнул украинский генерал.

Сырский назвал внедрение роботизированного оружия одним из способов компенсировать нехватку личного состава. По словам главкома ВСУ, наземные роботы в настоящий момент используются для отражения прорыва Вооруженных сил России между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Добропольем в Донецкой народной республике.

Ранее Сырский призвал Украину постоянно готовиться к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен сделать выводы из вооруженного конфликта и модернизировать армию, сделав ее высокотехнологичной.

