Средства ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией

Минобороны: Средства ПВО сбили 215 БПЛА в ночь на 2 мая

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 2 мая, сбили 215 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 1 мая до 8:00 по московскому времени 2 мая.

«(БПЛА были перехвачены) над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников.