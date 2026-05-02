08:49, 2 мая 2026

Средства ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией

Минобороны: Средства ПВО сбили 215 БПЛА в ночь на 2 мая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 2 мая, сбили 215 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 1 мая до 8:00 по московскому времени 2 мая.

«(БПЛА были перехвачены) над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников.

    Последние новости

    Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном. Американскому лидеру не поверили и заподозрили в уловке

    Василевский установил рекорд Кубка Стэнли по сухим матчам среди россиян

    Токаев выразил признательность Путину и Лукашенко

    Озвучены новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

    Девять детей остались сиротами после загадочной гибели троих мужчин в авто под Москвой

    Средства ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией

    Россиянам раскрыли детали разработки ГОСТа на шаурму

    Верховная Рада Украины оказалась скомпрометирована

    Пленный из ВСУ рассказал о приказе убить российского бойца

    Россия стала главным поставщиком нефти для одной страны

    Все новости
