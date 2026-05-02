ВСУ пытались атаковать Москву

03:33, 2 мая 2026Россия

Собянин: Силами ПВО уничтожено два БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 1 на 2 мая пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. О сбитых вражеских беспилотниках, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России было перехвачено и уничтожено два украинских беспилотника.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В пресс-службе Росавиации также сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково.

Ранее ВСУ атаковали вышку цифрового телерадиовещания в Курской области. В результате жители нескольких населенных пунктов остались без телевещания.

