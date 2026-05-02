Озвучены новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

Причинами исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге могли стать несчастный случай или бытовой конфликт. Новые версии озвучил экс-следователь СК РФ, участник спецоперации Василий Козлов, передает РИА Новости.

До этого специалист выдвигал и другие версии, что Асылханов мог стать жертвой расправы или застрять в тайге.

«Необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему», — отметил Козлов.

По его словам, в Югре пролегает русло реки Томь, течение там направлено в сторону Томской области, где нередко находят утонувших.

«Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице», — заключил бывший следователь.

Ранее сестра Асылханова Рената заявила, что исчезновение Героя России, награжденного лично президентом РФ Владимиром Путиным, выглядит очень запутанным. Его семья отказывается верить в выдвинутые СМИ и общественностью версии.