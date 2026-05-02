Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном. Американскому лидеру не поверили и заподозрили в уловке

Белый дом оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Президент США Дональд Трамп направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону, пишет Politico.

Аналогичное письмо американский лидер направил и Чаку Грассли, который председательствует в Сенате Конгресса в отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса. По Конституции США вице-президент является главой верхней палаты Конгресса.

Глава Белого дома напомнил руководству Сената и Палаты представителей, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который позже был продлен.

Силы Соединенных Штатов и Ирана не обстреливали друг друга с 7 апреля 2026 года Дональд Трамп Президент США

Демократы не поверили Трампу

Сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен считает, что письмо президента США конгрессу является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий.

Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс Крис Ван Холлен Сенатор от Демократической партии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, назвал письмо главы Белого дома «полной чушью». «Это незаконная война, и каждый день, в который республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, возникает хаос и растут цены. Расплачиваться за это приходится американцам», — заявил он.

Иран передал США новое предложение об урегулировании конфликта

Тегеран предоставил Вашингтону новое предложение об урегулировании конфликта между двумя странами. По данным Wall Street Journal, Иран смягчил требования. Страна планирует обсудить свои условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии прекращения атак со стороны США и блокады иранских портов.

Как сообщает Axios, США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана продолжить переговорный процесс с Соединенными Штатами в случае изменения подходов и риторики американской стороны. Он подчеркнул, что Иран не начинал войну. По его словам, Вооруженные силы Ирана «готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла».

Иран посчитал затраты США на военную операцию

Аракчи заявил, что военная операция США в Иране обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов. Он отметил, что Пентагон обманывает по поводу уровня трат США на войну, занижая реальные цифры в четыре раза.

Авантюра [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху стоила США непосредственно 100 миллиардов долларов Аббас Аракчи Министр иностранных дел Ирана

При этом исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что на данный момент США потратили на военную операцию против Ирана 25 миллиардов долларов. По словам эксперта, значительная часть средств была выделена на боеприпасы.

По данным агентства Fitch, из-за трат США на боевые действия против Ирана у Вашингтона сохраняются риски неопределенности в экономической отрасли. Отмечается, что эксперты сохранили уровень долгосрочного рейтинга Соединенных Штатов на уровне АА+. Это значит, что риски дефолта не являются серьезными.