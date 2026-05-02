Стало известно о новом предложении Ирана по завершению войны

WSJ: Иран передал США новое предложение об урегулировании конфликта

Иран предоставил США новое предложение об урегулировании конфликта между двумя странами. О новом плане завершения войны сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированный источник.

«Иран представил Вашингтону новое предложение по прекращению войны, намекая на компромисс в попытке возобновить переговоры», — говорится в публикации.

По информации издания, Иран планирует обсудить свои условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии прекращения атак со стороны США и прекращение блокады иранских портов.

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.