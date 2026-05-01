Иран назвал условие для продолжения переговоров с США

Аракчи: Иран готов продолжить переговоры в случае изменения подходов США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегеран готов продолжить переговорный процесс с Соединенными Штатами в случае изменения подходов и риторики американской стороны. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Условие для продолжения переговоров глава МИД назвал в ходе телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджан. Аракчи заявил, что Иран не начинал войну. По его словам, Вооруженные силы Ирана «готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла».

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.