Названы экономические риски США из-за Ирана

Fitch: Государственный долг США вырастет к концу 2027 года до 122 % из-за Ирана

У Вашингтона сохраняются риски неопределенности в экономической отрасли. Причиной тому служат тарифы и расходы на боевые действия против Ирана, сообщает рейтинговое агентство Fitch.

Отмечается, что эксперты сохранили уровень долгосрочного рейтинга Соединенных Штатов на уровне АА+. Это значит, что риски дефолта не являются серьезными.

Дефицит бюджета, по мнению аналитиков, сохранится на уровне в 7,9 процента от ВВП государства. Государственный долг США увеличится к концу следующего года до 122 процентов, говорится в прогнозе.

Ранее вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за подорожания топлива и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.