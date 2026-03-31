13:06, 31 марта 2026Экономика

В США рекордно подорожал бензин

Вячеслав Агапов

Фото: Bing Guan / Reuters

Средняя цена бензина в США превысила рекордные 4 доллара за галлон. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечают авторы, так сильно бензин не дорожал с августа 2022 года, и на фоне войны на Ближнем Востоке цены продолжают расти. Так с конца февраля они прибавили уже 35 процентов.

«По мере того как мы приближаемся к месяцу, когда цены вырастут еще больше. Давление на бюджеты американцев и их расходы будет усиливаться», — пояснил аналитик компании GasBuddy Патрик Де Хаан.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты не зависят от экспорта нефти с Ближнего Востока, который сейчас заблокирован в результате перекрытия Ормузского пролива и повреждения производственных и складских объектов, внутренние цены подтягиваются вслед за мировыми энергетическими рынками.

Стоимость топлива выросла после того, как президент США Дональд Трамп похвастался, что бензин подешевел после его переизбрания в 2024 году. После этого он стал утверждать, что борьба с Тегераном важнее, чем текущая ценовая динамика. При этом он распорядился выбросить на рынок около 40 процентов стратегического нефтяного резерва.

    Последние новости

    Россиянам объяснили рассылку писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

    Европу призвали готовиться к затяжному энергокризису из-за войны в Иране

    Автоледи чудом не угробила во время тест-драйва пять детей

    Косметолог высказалась о новой внешности Прилучного словами «полный фарш»

    Путин провел разговор с иностранным лидером

    В России захотели разрешить записывать мертвого отцом ребенка при одном условии

    Дачников призвали срочно рассадить друг от друга некоторые культуры

    Зендея пообещала исчезнуть с экранов

    В США рекордно подорожал бензин

    В Подмосковье предотвратили теракт

    Все новости
