19:57, 22 января 2026Экономика

Трамп рассказал о причинах снижения цен на бензин

Трамп, говоря о стоимости бензина, заявил, что США бурят больше, чем когда-либо
Дмитрий Воронин

Фото: Around the World Photos / Shutterstock / Fotodom  

Президент США Дональд Трамп заявил о снижении цен на бензин, упомянув в числе причин такой динамики рост добычи углеводородов в стране. На эту тему он высказался в интервью Fox Business.

«Мы бурим больше, чем когда-либо раньше. У нас растут поставки», — указал глава Белого дома.

Трамп напомнил в связи с этим о том, что американцы «только что получили под контроль 50 миллионов баррелей» венесуэльской нефти.

«Бурить, бурить и еще раз бурить» был одним из лозунгов в ходе президентской кампании Трампа в 2024 году. Тогда он обещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи нефти.

Что касается нефти из Венесуэлы и положения дел с ее поступлением на мировые рынки, то министр энергетики Крис Райт в беседе Bloomberg TV признал, что на фоне событий в этой южноамериканской стране «крупные, долгосрочные инвестиции в десятки миллионов долларов» со стороны американских компаний вряд ли возможны, «пока ситуация не прояснится». «Но на это потребуется время (...), поэтому первыми начнут действовать спекулянты», — отметил он.

