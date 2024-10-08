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08:30, 8 октября 2024Экономика

Трамп со словами «будем бурить и еще раз бурить» пообещал сделать электричество дешевле

Трамп пообещал сделать электроэнергию в США вдвое дешевле

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп пообещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи нефти. Соответствующие заявления политика прозвучали в его беседе с польским телеканалом TV Republika.

Трамп сообщил, что на фоне благоприятного для него исхода выборов, начиная с 12 января 2025 года, цены на электричество для американцев упадут на 50 процентов благодаря тому, что в стране будут «бурить и еще раз бурить в поисках нефти». По словам республиканца, речь идет о каждом виде энергии, и это важная часть его программы.

Вопрос цен на автомобильное топливо является одним из ключевых в преддверии выборов американского президента. В сентябре стало известно, что Минэнерго США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 миллиона баррелей подешевевшей нефти для пополнения стратегического резерва страны. В июне, когда Джо Байден еще не выбыл из гонки, его советник заявил о решении воспользоваться нефтяными запасами ради того, чтобы остановить рост цен на бензин.

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      Дмитрий Воронин
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