США закупились подешевевшей нефтью

Минэнерго объявило о закупке 3,4 млн баррелей нефти в стратегический резерв США

Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 миллиона баррелей нефти с поставкой с января по март 2025 года для пополнения стратегического резерва страны. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

Ранее о том, что скупкой подешевевшей на мировых рынках нефти в объеме в пять процентов от ежемесячного импорта занялся Китай стало известно аналитикам.

Американский стратегический нефтяной запас был создан решением властей в 1975 году после мирового энергетического кризиса и является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам. Весной 2022 года на фоне рекордно высоких цен на топливо президент Джо Байден своим указом обязал Минэнерго продавать из резерва по миллиону баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин. Доходы от реализации сырья используют для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Вопрос цен на автомобильное топливо в США является одним из ключевых, особенно в преддверии выборов главы государства, до которых осталось около двух месяцев. В июне, когда Байден еще не выбыл из президентской гонки, его советник заявил, что для того чтобы остановить рост цен на бензин, решено воспользоваться стратегическими нефтяными резервами.